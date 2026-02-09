Топ-клуб Серії А цікавиться Судаковим
Футболіст може змінити команду
16 хвилин тому
Фото - Getty Images
Мілан цікавиться українським півзахисником лісабонської Бенфіки Георгієм Судаковим. Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур.
Судаков в цьому сезоні провів за Бенфіку 31 матч, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.
Команда 23-річного українця посідає третє місце у таблиці національної першості, маючи 49 очок.
У наступному турі 13 лютого Бенфіка гостюватиме в Санта-Клари.
