Спортивний директор Вереса Юрій Габовда висловився про продовження контракту з клубом УПЛ на тлі чуток про інтерес з боку конкурентів. Його слова наводить «УФ».

Є багато ідей, які ти хочеш реалізувати тут. Щоб зростати разом з клубом. У нас ще багато роботи попереду. Щоб ставити перед собою більш амбітні завдання.

Ні я, ні Шандрук би не стали за спиною у президента вести подвійну гру. Офіційних пропозицій на клуб ніхто не робив, а ми свій вибір вже зробили на користь Вереса.

Ми рухаємось крок за кроком. Крім спортивних результатів намагаємось розбудовувати інфраструктуру. Будуємо нові два поля. Віддаємо належне Івану Олексійовичу, який робить все, щоб клуб повноцінно функціонував.

Команда пройшла всі етапи, коли не було нічого. Клуб продає гравців, медіа класно виконує свою роботу, велика фанатська аудиторія навколо Вереса. І це правильно. Зараз вимагати від нас, щоб ми з обмеженим ресурсом боролись за єврокубки це буде неправильно. Тиск, який створюється штучно від завищених очікувань, не повинен нас збивати з нашого шляху, - сказав Габовда.