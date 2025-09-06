Верес завершив трансферну кампанію підписанням легіонера
25 хвилин тому
Фото - НК Верес
Верес в у заключні години трансферного вікна в Україні узгодив з Галатасараєм трансфер вінгера Ерена Айдіна, повідомляє офіційний сайт клубу.
За даними Transfermarkt, Айдін перебрався в УПЛ на правах вільного агента.
Футболіст уклав із народним клубом контракт строком на 3 роки. Айдін став першим турецьким легіонером в історії Вереса.
Новачок Вереса на юнацькому рівні вигравав чемпіонат U-19. Також провів 16 матчів і забив 2 голи за збірні Туреччини U-19 та U-23.
