Вінгер Динамо Анхель Торрес поділився емоціями від свого дебюту за команду в матчі третього туру української Прем’єр-ліги проти Епіцентра (4:1). Слова колумбійця передає пресслужба клубу.

Насамперед, я дуже щасливий, що команда перемогла, радий за усіх хлопців. Також задоволений, що дебютував за Динамо у цьому матчі. Це особливий день для мене.

Що я маю робити, тренер казав мені ще раніше, він розмовляв зі мною на тренуванні. А коли виходив на заміну, наставник сказав про стратегію на другий тайм та деталі того, як саме я маю діяти.

Думаю, я добре провів ці 45 хвилин. І це, дійсно, підвищить мою впевненість та поліпшить якості, щоб надалі ще більше допомагати команді – це те, чого б мені хотілося.

Я знаю, що Епіцентр вперше вийшов до вищого дивізіону, думаю, це хороша команда з сильними гравцями. Але, коли вперше потрапляєш до Прем’єр-ліги, потрібно здобувати досвід.

Пафос? Навіть після таких поразок ми маємо залишатися сильними. Так, ми не досягли результату на Кіпрі, але там важко багатьом командам – через погодні умови та інші обставини. Але, на мою думку, морально та фізично ми добре підготувалися до сьогоднішнього матчу. Йдемо поступово від гри до гри.