Олександр Сукманський

Тоттенгем прийматиме Крістал Пелес у четверговому матчі Англійської Прем’єр-ліги, намагаючись полегшити свої зростаючі побоювання щодо вильоту.

Форма команд та новини перед матчем

Тоттенгем продовжує кризу під керівництвом Ігора Тудора: друга поспіль поразка в лондонському дербі погіршила ситуацію. Раніше немислимий сценарій вильоту тепер виглядає цілком реальним – команда стартує тур лише з чотирма очками відриву від зони вильоту. Домашній рекорд «шпор» залишається одним з найгірших у лізі (2 перемоги, 4 нічиї, 8 поразок), а поразка 1:4 від Арсенала минулого місяця стала четвертою в п’яти домашніх лондонських дербі цього сезону – новий клубний антирекорд.

Крістал Пелес перебуває посередині таблиці – однакова відстань до топ-6 і зони вильоту. Після зимового спаду команда Олівера Гласнера поступово відновлюється: лише одна поразка в останніх шести матчах у всіх турнірах (3 перемоги, 2 нічиї). У неділю вони програли 1:2 Манчестер Юнайтед, але наступного тижня повертаються до єврокубків. На виїзді проти лондонських клубів Пелес не програє вже 9 матчів поспіль (5 перемог, 3 нічиї, 1 поразка).

Історія протистоянь

Тоттенгем виграв 16 з 21 останніх матчів Прем’єр-ліги проти Пелес (2 нічиї, 3 поразки), але дві з трьох поразок припали на минулий сезон. Пелес прагне вперше в історії виграти два поспіль виїзні матчі чемпіонату проти Тоттенгема.

Гаряча статистика та тренди

Тоттенгем пропустив 14 голів між 31-ю хвилиною та перервою в Прем’єр-лізі цього сезону – найбільше в лізі.

Тоттенгем не перемагає в останніх 12 матчах Прем’єр-ліги в серед тижня (3 нічиї, 9 поразок).

Лише Арсенал (6) має більше виїзних «сухих» матчів у лізі цього сезону, ніж Пелес (5).

Пелес лідирував на перерві лише в 2 з 14 останніх матчів чемпіонату.

Ключові гравці та втрати

Коннор Галлахер забив більше голів саме проти колишньої команди Пелес, ніж проти будь-якої іншої (чотири). Ісмаїла Сарр забив три голи в лютому – усі на виїзді.

У Тоттенгема під питанням участь Джедда Спенса. У Пелес дискваліфікований Максенс Лакруа (червона картка проти Бернлі минулого вікенду), а Жан-Філіп Матета та Джефферсон Лерма травмовані.

Прогноз

З огляду на недавню результативність Пелес та те, що Тоттенгем забивав і пропускав у восьми з дев’яти останніх матчів ліги, обидві команди заб’ють – один з логічних варіантів.

