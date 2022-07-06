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Трансферна бомба? Президент «Барселони» підтвердив інформацію про зустріч з агентом Роналду

Та всіх карт Лапорта розкривати не став
Футбол Прімера
16:41
Трансферна бомба? Президент «Барселони» підтвердив інформацію про зустріч з агентом Роналду
Фото: footballexpress.news

Президент «Барселони» Жоан Лапорта підтвердив факт зустрічі з агентом Кріштіану Роналду Жорже Мендешом. Слова функціонера приводить Marca:

Ми з ним вечеряли. Вони приїхали з приводу трансферного ринку. Я не буду уточнювати, чи пропонував він мені того чи іншого гравця.

Нагадаємо, що португалець бажає покинути «Манчестер Юнайтед».

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Барселона (футбол) Кріштіану Роналду Жоан Лапорта

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