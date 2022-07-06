Легенда «Баварії»: «Роналду в Мюнхені – це було б сексуально»
Трансферна бомба? Президент «Барселони» підтвердив інформацію про зустріч з агентом Роналду
Та всіх карт Лапорта розкривати не став
Фото: footballexpress.news
Президент «Барселони» Жоан Лапорта підтвердив факт зустрічі з агентом Кріштіану Роналду Жорже Мендешом. Слова функціонера приводить Marca:
Ми з ним вечеряли. Вони приїхали з приводу трансферного ринку. Я не буду уточнювати, чи пропонував він мені того чи іншого гравця.
Нагадаємо, що португалець бажає покинути «Манчестер Юнайтед».
Коментарі 0