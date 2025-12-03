Павло Василенко

Грандіозний трансфер Неймара знову відкладається. 33-річний бразилець був близький до приєднання до команди, у якій виступають колишні зірки Барселони.

Професійна кар’єра Неймара триває вже 16 років. За цей час він встиг пограти за Сантос, Барселону, Парі Сен-Жермен і Аль-Хіляль. Останні місяці форвард виступає в рідному клубі, однак його майбутнє під питанням – чинний контракт із Сантосом діє лише до кінця року.

Неймар прагне показати свій найвищий рівень напередодні чемпіонату світу в Канаді, Мексиці та США – турніру, який може стати останнім великим етапом у його кар’єрі.

Декілька тижнів тому медіа повідомляли, що Інтер Маямі, клуб Ліонеля Мессі та Луїса Суареса, розглядає можливість підписання Неймара. Таке рішення відновило б легендарне тріо MSN на полі.

Проте, як інформує Sport.es, перехід найближчим часом не відбудеться. Хоча після завершення кар’єри Жорді Альби та Серхіо Бускетса клуб отримає суттєве фінансове вікно, зараз Інтер Маямі зосереджений на пошуку центрального захисника та класичного страйкера – позицій, на які Неймар не підходить.

У результаті трансфер відкладається щонайменше до літа. Майбутнє Неймара залишається невизначеним, тим більше, що повернення до Європи наразі не розглядається.

Цього сезону зірковий форвард зіграв 26 матчів, забив 8 голів і віддав 4 асисти. За даними Transfermarkt, його вартість нині становить 11 мільйонів євро.