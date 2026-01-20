Тренер Аякса відреагував на можливий перехід Зінченка
Фахівець зробив заяву щодо українця
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Головний тренер Аякса Фред Грім публічно відреагував на інформацію про перехід Олександра Зінченка та заявив про важливість переходу гравця збірної України.
«Він може грати на позиції лівого захисника, але також і на позиції вісімки. Зараз не час говорити про те, де я б хотів бачити його найбільше. Спочатку ми привітаємо його в Амстердамі, коли настане час, а потім подивимося далі», – цитує Гріма видання Ajax Showtime.
Зінченко у цьому сезоні провів за Ноттінгем 10 матчів у різних турнірах, без результативних дій.
Аякс нині займає третє місце в чемпіонаті Нідерландів, відстаючи від лідера ПСВ на 18 очок.