Переїзд захисника Арсеналу та збірної України Олександра Зінченка до Аякса тимчасово припинено і поки що не має чітких термінів.

Клуби раніше погодили варіант оренди українця до кінця поточного сезону та призначили медичний огляд на вівторок, 20 січня, проте в останній момент переговори зупинилися через розбіжності сторін, повідомляє Arsenal FC News.

Амстердамський клуб тепер схиляється до повноцінного трансферу та готовий оформити перехід 29-річного футболіста вже взимку, не відкладаючи угоду до завершення сезону 2025/26.

В Арсеналі також наполягають на продажу гравця, оскільки інакше ризикують відпустити його безкоштовно, адже контракт Зінченка з лондонцями спливає влітку 2026 року.

Переговори між клубами відновлено. Ймовірно, що український захисник змінить Англію на Нідерланди на правах повного трансферу, а не тимчасової оренди.