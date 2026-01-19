За даними Sky Sports, вже в понеділок український захисник Олександр Зінченко вилетить до Нідерландів, де знаходиться за крок від переходу в Аякс на правах оренди.

У найближчі два дні футболіст має пройти медичне обстеження та оформити угоду з амстердамським клубом.

Права на гравця, як і раніше, належать Арсеналу, проте першу половину сезону Зінченко виступав за Ноттінгем Форест. Для завершення угоди лісникам доведеться достроково розірвати орендну угоду, щоб українець зміг приєднатися до Аяксу.

Контракт Зінченка з Арсеналом розрахований до літа 2026 року. Цього сезону захисник взяв участь у десяти матчах.