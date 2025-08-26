Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже пояснив своє рішення довірити місце у воротах на матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче українцю Анатолію Трубіну. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Я поставлю на Самуела Соареша, коли буду вважати це за потрібне… Я бачу його так само, як і будь-якого іншого гравця. Він перебуває на дуже високому рівні, ми продовжуємо роботу, яку ведемо із Самуелем, але для мене все очевидно: з Фенербахче зіграє Трубін.

Самуел вийде тоді, коли потрібно, адже ми маємо велику довіру до тих воротарів, які є у нашому розпорядженні. Щодо порівнянь з іншими кіперами ліги – це питання треба поставити тренеру воротарів, Нуно Сантушу. Я не знаю інших воротарів, я знаю тільки своїх.

Щодо терміну в статусі «номера два», коли ви кажете «так довго», який саме період маєте на увазі? Щоб ми правильно розумілися. Це було лише зі мною, так? Чи минулого року теж? Я можу відповідати лише за той час, відколи тут працюю, якщо не помиляюся – це без трьох тижнів, один рік.

Я бачив значний прогрес Самуела, і ставлюся до нього так само, як і до Актюркоглу, наприклад: він грав минулого тижня, сьогодні зіграв Андреас. Коли я відчуваю, що інтервал між матчами занадто короткий, може грати Самуел. І щоразу, коли він виходив, він демонстрував дуже сильні виступи та дарував мені повну впевненість у грі на воротах – як у захисті, так і в атаці.