Дублер Трубіна не дозволив обірватися дивовижній серії Бенфіки
Анатолій відпочивав після Ліги чемпіонів
близько 1 години тому
Анатолій Трубін / Фото - Бенфіка
Бенфіка в матчі 3 туру Прімейра-ліги не залишила шансів новачку еліти Тонделі. Матч в Лісабоні завершився з рахунком 3:0.
Домашню звитягу віцечемпіону Португалії забезпечили голи Івановича, Аурснеса та Престіанні.
В цьому матчі не брав участь український воротар Бенфікм Анатолій Трубін. Його дублер Самуел Соареш допоміг в шостому матчі поспіль зберегти ворота «орлів» в недоторканності.
Прімейра-ліги. 3 тур
Бенфіка – Тондела 3:0
Голи: Іванович, 32, Аурснес, 42, Престіанні, 90+6.
