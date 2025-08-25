Стало відомо, чи зіграє Трубін у повторному матчі кваліфікації ЛЧ проти Фенербахче
Тренер дав чітку відповідь
43 хвилини тому
Анатолій Трубін / фото - Бенфіка
27 серпня лісабонська Бенфіка прийме турецький Фенербахче у поєдинку-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч завершився без голів – 0:0. Головний тренер Бенфіки прокоментував позицію воротаря у цій зустрічі.
— У всіх футболістів є потенціал, щоб виходити на поле і грати у стартовому складі. Все залежить від їхньої реакції та роботи. Але можу вже сказати точно – проти Фенербахче точно зіграє Трубин, – наводить слова Бруну Лаже А Bola.
У нинішньому сезоні голкіпер збірної України провів п’ять матчів, у яких не пропустив жодного гола. Водночас 23 серпня він залишився у запасі – у грі чемпіонату проти Тондели виступав Самуел Соареш.
