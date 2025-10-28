Тренер Бетіса відреагував на поразку від Атлетіко: «Не думаю, що рахунок відображає характер матчу»
Пеллегріні прокоментував перебіг матчу
близько 1 години тому
Наставник Бетіса Мануель Пеллегріні поділився думкою про невдалий для своєї команди поєдинок проти мадридського Атлетіко в рамках Ла Ліги, що завершився з рахунком 0:2.
«Не думаю, що рахунок відображає характер матчу. Гол на другій хвилині перевів гру в той формат, який віддав би перевагу Атлетіко. Команда прагнула відігратися, але суперник забив два відмінні голи, а потім вони зіграли у футбол, у який вміють грати, і зіграли дуже добре. Ми не змогли забити жодного гола, і Атлетіко набрав очки.
Ло Чельсо гарно зіграв у другому таймі. Він вийшов на поле, щоб забезпечити більшу точність. Команда грала добре. Вона ніколи не здавалася і завжди прагнула забити», — наводить слова Пеллегріні AS.
Матеріали по темі
Бетіс - Ноттінгем Форест: повернення легенди в Європу після 30 років очікування»
близько 1 місяця тому