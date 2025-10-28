Наставник Бетіса Мануель Пеллегріні поділився думкою про невдалий для своєї команди поєдинок проти мадридського Атлетіко в рамках Ла Ліги, що завершився з рахунком 0:2.

«Не думаю, що рахунок відображає характер матчу. Гол на другій хвилині перевів гру в той формат, який віддав би перевагу Атлетіко. Команда прагнула відігратися, але суперник забив два відмінні голи, а потім вони зіграли у футбол, у який вміють грати, і зіграли дуже добре. Ми не змогли забити жодного гола, і Атлетіко набрав очки.

Ло Чельсо гарно зіграв у другому таймі. Він вийшов на поле, щоб забезпечити більшу точність. Команда грала добре. Вона ніколи не здавалася і завжди прагнула забити», — наводить слова Пеллегріні AS.