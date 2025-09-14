У четвертому турі Ла Ліги Леванте на своєму полі зустрічався із Бетісом.

Господарі розпочали матч потужно і вже до десятої хвилини досягли комфортної переваги у два м'ячі. Відзначилися Іван Ромеро та Етта Ейонг. Однак ще до перерви команда Мануеля Пеллегріні зуміла скоротити відставання – гол забив Кучо Ернандес.

Після паузи гра перетворилася на напружену боротьбу. Леванте всіма силами намагався втримати перевагу, а Бетіс шукав нагоди вирвати хоча б нічию. У підсумку гості досягли свого і на 81-й хвилині Пабло Форнальс відправив м'яч у ворота та забезпечив команді камбек.

Ла Ліга, четвертий тур

Леванте — Реал Бетіс 2:2

Голи: Ромеро, 3, Ейонг, 10 - Кучо, 45+2, Форнальс, 81