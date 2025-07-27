Асистент головного тренера СК Полтава Володимира Сисенка – Ігор Тимченко – в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів про роботу на трансферному ринку.

«Ми виходимо з тих можливостей, які у нас є. Можливо, ми б запросили більше, але не всі хочуть до нас їхати. Нам потрібні футболісти, які хочуть чогось досягти. Я думаю, що всі новачки, які прийшли до нас, зроблять СК Полтава сильнішим.

Відповім банально – в кожну ланку ми б не відмовились від 1-2 гравців, які нас підсилять. Скоріш за все, наша трансферна кампанія на цьому завершена. Склад в нас практично сформований».