Тренер дебютанта УПЛ – про трансферну роботу: «Не всі хочуть до нас їхати»
Фахівець розкрив подробиці щодо підсилення команди перед стартом нового сезону
близько 3 годин тому
Асистент головного тренера СК Полтава Володимира Сисенка – Ігор Тимченко – в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів про роботу на трансферному ринку.
«Ми виходимо з тих можливостей, які у нас є. Можливо, ми б запросили більше, але не всі хочуть до нас їхати. Нам потрібні футболісти, які хочуть чогось досягти. Я думаю, що всі новачки, які прийшли до нас, зроблять СК Полтава сильнішим.
Відповім банально – в кожну ланку ми б не відмовились від 1-2 гравців, які нас підсилять. Скоріш за все, наша трансферна кампанія на цьому завершена. Склад в нас практично сформований».
У першій турі УПЛ СК Полтава зіграє на виїзді з львівським Рухом. Матч пройде 1 серпня о 18:00.
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