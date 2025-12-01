Павло Василенко

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні визнав: його команді забракло енергії, щоб протистояти Наполі у недільному матчі. Неаполітанці здобули мінімальну перемогу 1:0 на «Стадіо Олімпіко», а наставник римлян висловив претензії до голу Давіда Нереса – точніше до початку атаки, коли Амір Ррахмані на межі штрафного майданчика сфолив на Ману Коне, а арбітр дозволив продовжити гру.

«Такі епізоди можна трактувати по-різному. Не скажу, що там було все чисто: гравець після дотику до м’яча піднімає ногу й зачіпає Коне. Ми часто бачимо подібні зіткнення, які кваліфікують як фол. Водночас, ми були неправильно розташовані – Ермосо та Манчіні не на своїх позиціях, фланги не зіграли. У цій ситуації є й наші помилки, яких ми не мали права допускати. У нас було чимало матчів, де ми пропускали дуже мало. Але, захищаючись глибше, ви ризикуєте отримати інший тип голу. Ми підійшли до туру лідерами Серії А завдяки стилю гри, але потрібні баланс і підстраховка – цього разу ми їх не забезпечили», – зазначив Гасперіні.

Гасперіні також наголосив, що Наполі створив мінімум моментів, проте головне розчарування – відсутність свіжості в його команди.

«Ми заплатили високу ціну за четверговий матч Ліги Європи. Не було темпу, не рухали м'яч достатньо швидко. А проти організованого Наполі це стає катастрофою. Сьогодні ми були не змогли зіграти так, як хотіли», – пояснив тренер.

Цього сезону Рома, за яку виступає український форвард Артем Довбик, має серйозні труднощі у топ-матчах, програвши Інтеру, Мілану та тепер Наполі – усі зустрічі завершилися з однаковим рахунком 0:1.

«Кожен матч був іншим. Темп – нижчий, гра – не така видовищна. Шкода, що нам бракувало енергії. Сезон дуже довгий і конкурентний, схожий на відбірковий тур через вагу кожного результату. Тепер маємо тиждень, щоб перепочити і підготуватися, адже знову підемо у цикл матчів кожні три дні. Маємо зробити висновки й рухатися далі», – підсумував спеціаліст.

Довбик пропустив матч з Наполі через травму. У поточному сезоні він забив два голи і віддав дві результативні передачі в 14 матчах.

Рома наразі посідає четверте місце в Серії А з 27 очками.