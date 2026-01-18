Тренер-аналітик Динамо, фахівець зі стандартних положень Мацей Кендзьорек дав інтерв’ю польському ютуб-каналу Tomasz Ćwiąkała, у якому поділився деталями свого життя в Києві під час повномасштабної війни. Спеціаліст розповів про побут у столиці, умови роботи та те, як команда і місто адаптувалися до реалій постійної небезпеки.

Треба бути завжди сконцентрованим, уночі не ігнорувати тривогу, реагувати, йти в укриття. Рутина – це та річ, яка найчастіше губить. Ситуація виглядає так, що вдень спокійно. Якщо виходиш на вулиці Києва вдень, то це нормальне життя, є люди у ресторанах та магазинах, затори на дорогах. Пекло починається уночі, починаються дрони, балістичні ракети.

Часто це бачу. Одну з перших ночей провів на балконі та бачив, що там відбувається. Спостерігав здалеку, бо прокинувся зранку через той шум. А саме місто… Мені цікавий світ. Якби ми відкрили якусь сторінку з топ-10 речами, які треба побачити у Києві, то я вже виконав кожен пункт. Це полегшує розуміння людей, з якими працюєш, ДНК цього клубу, маєш більше комплексне знання. Чому люди реагують у такий спосіб або в інший.

Щиро скажу, що місто дуже гарне. Але, з одного боку, місто гарне і чисте. А з іншого боку, на кожному кроці бачиш лампадки, фотографії хлопців, які загинули на фронті, їхні біографії. Бачиш дати народження 2001-2002 року і розумієш, що це дуже молоді люди. Бачиш цей біль. Бачиш багато осіб з протезами.