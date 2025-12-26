Асистент головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек оцінив дебютний виступ чемпіона України в Лізі конференцій. Його слова наводить Przegląd Sportowy.

Це дуже велике розчарування, Динамо - це клуб, для якого друге місце чи виліт з кубка рахують за невдачу. Багато людей підтримує клуб по всій Європі. Ми усвідомлюємо, що не виправдали очікувань, відчуваємо спортивну злість, Однак я не впевнений, чи є формат жереба об'єктивним. Деякі команди мали легкий жереб, а ми потрапили на Кристал Пелес чи Фіорентину.

Критика вболівальників? Я не до кінця розумію, що пишуть в інтернеті, бо ще не володію мовою настільки добре, щоб це зрозуміти, але можна відчути незадоволення. Динамо - це як Легія чи Лех Медійний тиск є значним, відчувалося, що про Динамо говорили дуже багато, - розповів Кендзьорек.