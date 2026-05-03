Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк підбив підсумки матчу 26 туру УПЛ проти Вереса (3:3). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Це збіг обставин, так що вийшло. Працювали над стандартами. Ну, трапилось так. Хлопці молодці. Гра така, гойдалки були, так. У першому таймі абсолютно повністю контролювали. Я попереджав футболістів.

Помилки непотрібні привели до того. Ну, так трапилось 3:3. Я думаю, вболівальникам сподобалось, а нам. Будь-який бал нам в залік йде. Ми могли вже давно закрити це питання виживання. Нічого, ми рухаємося далі, будемо сильніші і будемо робити висновки, особливо щодо стандартів.

Ми знали, як вони будуть грати і нічого нам нового вони не продемонстрували. В них всі оці просто, я ж кажу, перші два голи - це чисто наші індивідуальні дві помилки. І ми потім вже нервова гра, десь хлопці занервували, але молодці, забили третій, ще раз кажу. Матч передбачити неможливо, - сказав Нагорняк.