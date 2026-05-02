Сергій Разумовський

У 26-му турі української Прем'єр-ліги відбулося два важливі матчі, які вплинули на турнірну боротьбу в нижній частині таблиці. Зокрема, рівненський Верес на своєму полі поділив очки з Епіцентром у результативному поєдинку, що завершився з рахунком 3:3.

Гості дуже активно розпочали зустріч і вже на старті матчу змогли створити комфортну перевагу. Спочатку на 5-й хвилині рахунок відкрив Сидун, а вже за кілька хвилин Миронюк подвоїв перевагу команди з Кам’янця-Подільського. Після перерви Верес зумів швидко повернути інтригу в гру: спочатку на 50-й хвилині відзначився Бойко, а за чотири хвилини Ндукве зрівняв рахунок.

Втім, Епіцентр знову вийшов уперед — Сидун оформив дубль на 56-й хвилині. Здавалося, що гості зможуть довести матч до перемоги, однак наприкінці зустрічі рівненська команда врятувала нічию. На 87-й хвилині Ціпот встановив остаточний рахунок.

Ще один поєдинок туру між Олександрією та Колосом вийшов непростим через тривалу паузу. У першому таймі перевагою володіли гості з Ковалівки. Вони зуміли двічі відзначитися до перерви: спочатку на 24-й хвилині забив Денисенко, а на 40-й хвилині перевагу подвоїв Демченко.

Після завершення першої половини зустрічі гру перервала повітряна тривога. Через неї матч довелося призупинити більш ніж на чотири години. Попри складну ситуацію, обидві команди погодилися чекати до пізнього вечора, щоб усе ж дограти поєдинок у той самий день.

Після відбою тривоги команди повернулися на поле та провели другий тайм. Колос зберіг контроль над грою і наприкінці зустрічі закріпив свою перевагу. На 87-й хвилині Хрипчук забив третій м’яч, остаточно знявши питання щодо переможця — 3:0 на користь гостей.

Після цих результатів Верес має 30 очок і зберігає певний відрив від Епіцентра, який набрав 26 балів. Водночас команда з Кам’янця-Подільського гарантувала собі уникнення прямого вильоту, оскільки Олександрія, яка має 13 очок, вже не зможе наздогнати її в турнірній таблиці. Колос завдяки перемозі набрав 43 очки та піднявся вище за Кривбас, у якого наразі 41 бал.

УПЛ, 26-й тур

Верес – Епіцентр 3:3

Голи: Бойко, 50, Ндукве, 54, Ціпот, 87 - Сидун, 5, 56, Миронюк, 8

Верес: Горох, Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян, Харатін, Бойко, Фабрісіу (Кльоц, 78), Гонсалвеш, Ндукве, Стень (Баїя, 72)

Епіцентр: Білик, Кирюханцев, Григоращук, Ніл, Климець, Себеріу, Липовуз, Рохас, Миронюк (Запорожець, 80), Лучкевич (Сіфуентес, 73), Сидун (Супряга, 80)

Попередження: Ндукве 14, Фабрісіу, Гонсалвеш 26, Бойко 37, Сміян 84 – Рохас 14, Сидун 64

Олександрія – Колос 0:3

Голи: Денисенко, 24, Демченко, 40, Хрипчук, 87

Олександрія: Долгий, Бутко, Кампос, Боль (Прокопенко, 46), Огарков, Жонатан (Теді Цара, 46), Мишньов (Матеус, 46), Булеца, Ващенко, Кастільйо, Ндіага (Туаті, 63)

Колос: Пахолюк, Цуріков, Бурда, Козік, Понєдєльнік, Теллес (Челядін, 90+1), Демченко (Хрипчук, 85), Денисенко (Ррапай, 72), Салабай, Тахірі (Захарків, 85), Кане (Гусол, 72)

Попередження: Кастільйо 43 – Козік 43, Салабай 43