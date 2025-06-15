Головний тренер молодіжної збірної Фінляндії Міка Лехкосуо поділився очікуваннями від матчу другого туру групового етапу Євро-2025 проти України. Слова фахівця передає «Суспільне Спорт».

Ми аналізували останній матч, порівнювали з грою української збірної. Збирали думки футболістів, аби краще підготуватися. Дивилися вчора відео, як захищатися проти України. Сьогодні знову дивилися кліпи, як грати проти України, як у нападі. Також аналізували шматочки матчу з Данією.

Важко порівнювати Україну з Нідерландами. Нідерланди грають ширше, більше використовують фланги. Українці більше використовують центр поля. Але коли Україна може грати від центру, то теж активно використовує фланги й нападників. Однак у Нідерландів та України є спільні моменти. Тож багато чого змінювати не потрібно на цей матч.

Чому було мало замін наприкінці гри з Нідерландами? Я думав про це, але ніхто не може передбачити результат, що б ти не зробив. Тож, це нормально. Думатиму, до чого призвели мої рішення, щоб у майбутньому не припускатися помилок. Не хочемо публічно пояснювати, чому не зробили заміни.