Голкіпер збірної України Андрій Лунін може вже цього літа залишити мадридський Реал. Головна причина такого рішення — нестача ігрової практики.

За інформацією турецького видання Futbol Dünyası, інтерес до українця зберігає чинний чемпіон Туреччини Галатасарай. Наставник команди Окан Бурук активно лобіює трансфер Луніна та чинить тиск на керівництво клубу, наполягаючи на його придбанні.

Минулого сезону Лунін провів 14 матчів у всіх офіційних турнірах за Реал, пропустив 19 м'ячів і зробив шість «сухих» ігор. За даними Transfermarkt, вартість воротаря оцінюється в 20 мільйонів євро, а контракт із мадридським клубом діє до червня 2030 року.

Зазначимо, що Галатасарай минулого сезону став переможцем турецької Суперліги, набравши 95 очок і обійшовши найближчого переслідувача на 11 пунктів.

Раніше повідомлялося, що Лунін був близький до трансферу в Челсі.