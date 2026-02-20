Головний тренер Галатасарая Окан Бурук підбив підсумки першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (5:2). Його слова наводить Hurriyet.

Я привітав футболістів з тим, як вони грали. Ми більше домінували, але нам не пощастило з двома пропущеними голами. Ми контролювали гру, футболісти старалися. Ми чудово відігралися. Я сказав, що ми переможемо, якщо продовжимо так грати.

Важливо те, що ми швидко забили другий м'яч. Здобувши впевненість, ми забили втретє, а потім було вилучення.

Ми домінували і до кінця матчу грали з великим бажанням. Ми не думали, що поточного рахунку достатньо, і цього я хотів найбільше, - сказав Бурук.