Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував розгромну перемогу в першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса (6:0). Він став дебютним для турка на чолі «гірників». Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Сьогодні дуже непросто виграти матч з рахунком 6:0 будь-де у світі, а «Ільвес» – дуже хороша команда. Вони домінували у всіх своїх місцевих матчах і добре контролюють м’яч. Ми дуже серйозно готувалися, і це було видно на полі. Ми реалізували багато ігрових принципів. Я задоволений більшою частиною гри. Звісно, ніколи не буває достатньо. У нас виникали певні проблеми в захисті та під час побудови атаки від воріт, з іншого боку, ми забивали, використовуючи саме ті принципи, які напрацьовували. Також мої гравці добре відреагували, а зробити це через 20 днів після початку підготовчого етапу було непросто. Ми намагаємося закласти фундамент, і в тому, що ми одразу маємо такий результат, є наша перевага. Ми реалістично дивимося на ситуацію і максимально серйозно підійдемо до матчу-відповіді.

Високий пресинг? Якщо чесно, я хочу діяти так проти будь-якої команди. Якщо суперник розігрує м’яч від воріт, це для нас перевага. Але потрібно дуже чітко реалізовувати це на полі, адже в лінії захисту виникають ситуації один на один. Та я довіряю своїм оборонцям у цьому плані. «Шахтар» – велика команда, і ми маємо грати як велика команда – якомога більше на половині суперника. Водночас футбол – це про своєчасні переміщення, і ми можемо змінювати підхід, якщо буде потрібно. Але загалом, у принципі, я хочу грати якомога більше на половині суперника.

Ми маємо боротися за кожен м’яч і за кожен рух. Футбол – це не так просто, він вимагає поваги й серйозного ставлення, тому ми повинні зберігати максимальну концентрацію кожної миті. Якщо ми втратимо цю увагу в іншому матчі, це може обернутися проблемами. Крім того, мої гравці дуже молоді, і ми повинні демонструвати цей рівень щохвилини. Звичайно, ми бачимо, що рахунок 5:0, і розуміємо, що відбувається, але це наша філософія. Ми ніколи не будемо заспокоюватися через рахунок, тому що прагнемо максимально якісної гри й максимальної кількості забитих м’ячів. Я бачив у своєму житті багато матчів, коли команда грає таким чином, і зрештою трапляється нічия чи навіть програш. Тому я добре знаю, як це буває, і за жодних обставин не підтримуватиму спокійне ставлення в таких випадках.

Що сказав підопічним у роздягальні? У житті проживати кожен момент із емоціями – це насправді можливість. Це шанс. І якщо ти маєш цю здатність, ти можеш справді переживати ці емоції. Це шанс для людини. А щодо того, що я говорив гравцям, то я сказав: якщо ми – «Шахтар», то маємо від першого дня дати чіткий сигнал про те, чого ми хочемо і про що ми мріємо. Як на мене, ця гра стала саме тим посланням, яке ми передали на полі. Це наші прагнення. Я також сказав їм: зосереджуйтеся на позитивному, бо це вже моя робота зосереджуватися на негативному. Сказав довіряти один одному. Вони дуже хороші хлопці. До речі, можливо, мав сказати це ще на початку пресконференції: у Назарини щойно народилася дитина. Я сказав йому, що він може взяти стільки вихідних, скільки захоче. А він відповів, що хоче зіграти в товариському матчі. Отже, він зіграє і потім піде у відпустку. Хочу привітати його та його родину.

У Кауана Еліаса велике майбутнє нападника. Він дуже ефективний у штрафному майданчику, але має вдосконалювати деякі аспекти, наприклад, оборонні якості та кількість втрат м’яча. У нього відмінний потенціали, і я буду працювати разом із ним, щоб він мав краще майбутнє. Я завжди тиснутиму на нього, щоб він прогресував, але коли він помиляється, я буду першим, хто підтримає його, бо ніколи не позбавляю своїх гравців права на помилку. Я дуже задоволений ним, так само як і Егіналду й Траоре. Я розраховую на всіх своїх 24 гравців. Як я вже сказав, у Кауана Еліаса велике майбутнє нападника, і якщо він покращить інші якості, про які я щойно згадував, вірю, що він зможе грати на найвищому рівні.