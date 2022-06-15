Тренер Ірландії: «Ми пропустили м’яч, якого не мало бути. Ми розчаровані, що не перемогли»

Однак Стівен Кенні віддав належне нашій команді

Головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні підбив підсумки матчу проти України (1:1) в Лізі націй і зізнався, що вважає нічию несправедливим результатом. Його слова приводить прес-служба УАФ:

«Україна — дуже гарна команда. Я бачив, як українці готувалися. Високий рівень. Але ми їдемо розчарованими, тому що не здобули перемоги, на яку заслуговували. Ми добре грали, перекривали зони, комбінували. Україна забила гол, якого не мало бути. У нас були моменти, ми тримали гру у своїх руках, тому, повторюся, ми їдемо додому дуже незадоволеними результатом. Та, попри це, я хотів би віддати шану збірній України, яка, незважаючи на те, що в них удома йде війна, посідає перше місце в нашій групі».

В свою чергу, Олександр Петраков зізнався, що розчарований тим, як його команда пропустила.