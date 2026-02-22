Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес прокоментував розгромну поразку своєї команди від донецького Шахтаря у поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги (0:3).

«Ми знали, що гра буде важкою проти гранда, але це не применшує того, що ми розлючені на результат. І насамперед на те, як нам забивали ці голи. Я думаю, що у першому таймі нам забракло проявлення характеру. Ми оборонялися добре, але для того, щоб обіграти такого суперника, потрібно давати більше продуктивності в атаці. Ми перехопили багато м'ячів і могли створити більше загрози. У першому таймі можу пригадати лише один момент.

У другій половині матчу ми краще проявили себе, намагалися оборонятися на половині суперника. І саме в цей момент ми дозволили їм забити гол. Це футбол, таке трапляється. Суперник був якісним, але ми не можемо дарувати їм такі моменти. Ми подарували їм перші два гольові моменти. Не можна опускати руки, коли нам забивають голи. Це буде урок, який допоможе нам перемкнутися.

У нас попереду багато роботи. Ми знали це до початку матчу. І ми не задоволені тим, як сьогодні все склалося. Гравці пожертвували собою. Насамперед в обороні. Проте цього недостатньо. Хочемо побудувати переможну ментальність», – цитує Фернандеса клубна пресслужба.