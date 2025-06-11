Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк поділився аналізом заключного матчу збірної України на Canadian Shield проти Нової Зеландії (2:1).

Після поразки від Канади ЗМІ заслужено розтрощили нашу збірну. А вже в грі проти Нової Зеландії ми побачили ту команду, яка прагне тільки перемоги. Мотивація у наших хлопців була на найвищому рівні. Гадаю, що вболівальники залишились задоволені діями «синьо-жовтих».

Склад? Це був товариський матч. В ньому тренери хотіли побачити тих гравців, які не були задіяні в поєдинку проти Канади. Тепер є інформація майже по всій команді. Той же Олександр Мартинюк, вважаю, гарно дебютував за збірну, відзначившись гольовою передачею. А взагалі, чому такий склад не має права на існування. Втім, це, знову ж таки, завдання головного тренера вирішити, хто гідний вийти на перший офіційний матч в відбірному турнірі чемпіонату світу проти Франції.

Найбільше сподобалося ставлення гравців до справи. Також і мотивація, про яку я вже сказав. В сучасному футболі, якщо ти виходиш на поле без мотивації, успіху не буде. Наші гравці не могли другий матч поспіль розчарувати своїх вболівальників, яких в Канаді дуже багато.

Гуцуляк на позиції форварда? Якщо відверто казати, то це не його місце. Він краще виглядає на фланзі. Але головне, що Олексій знайшов свій момент і, як на мене, досить майстерно розпорядився своїм шансом.

Зрозуміло, що в нас зараз в нападі головна опція – це Роман Яремчук і Артем Довбик. Але бувають різні форс-мажори і Гуцуляк справився зі цією місією.

12 пропущених м’ячів у семи останніх матчах – це забагато. Раніше наша збірна часто грала на нуль. Хоча зараз в моральному плані головним було перемогти, нехай і з пропущеним м’ячем.

Захист – це, мабуть, наразі наша найуразливіша лінія. В обороні поки не піддається сумніву тільки місце Іллі Забарного. На даний момент це безальтернативний варіант в збірній України.

Ілля Забарний знову показав впевнену гру. Але я б зараз не став когось виділяти, тому що вся команда виглядала впевнено. Так, можна виділити й дебют Олександра Мартинюка, вихід на заміну Олександра Зінченко. Коли є належне відношення до гри, мотивація, тоді і збірна має другий вигляд, і результат, як правило, позитивний. Цікаво, що це не вперше, коли нам дають по вухах, а вже потім ми демонструємо свої якісні дії. Але в збірній треба завжди мати такий настрій, як у поєдинку проти Нової Зеландії. Я рахую, що нема кращої мотивації, крім той, аби виходити на поле в футболці національної команди.

Найголовніше, що гравці, які вийшли на заміну, зробили результат. Сергій Ребров 100-відсотково вгадав з виконавцями, які вийшли під час матчу.

Давайте будемо відвертими, Нова Зеландія – непогана збірна зі своєї зіркою Крісом Вудом, але це не збірна Франції. І якщо на цей матч ми вийдемо не налаштованими, це буде катастрофа. Кожному нашому гравцеві потрібно стрибнути вище голови, аби досягти позитивного результату. Як це було, наприклад, в 2013 році в плейоф чемпіонату світу 2014 року. Непереможних команд не буває. Так, Франція – це топова збірна, але все буває, тому нам тільки залишається вірити в наших хлопців і тренерський штаб, – заявив Нагорняк в інтерв’ю Sport.ua.