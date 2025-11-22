Колос в суботу, 22 листопада, прийматиме київське Динамо в поєдинку 13-го туру Української Прем’єр-ліги. Матч розпочнеться о 15:30 на стадіоні в Ковалівці, а пряма трансляція буде доступна на UPL.TV.

Обидві команди підходять до завершення першої половини сезону з проблемами. Динамо продовжує шукати стабільність та потерпає від критики, а Колос намагається оговтатися після провального відрізка.

Форма Динамо

Після трьох перемог на старті чемпіонату кияни втрапили в затяжну серію з п’яти нічиїх поспіль. Вдалось її перервати переконливою перемогою над Кривбасом (4:0) та виходом в 1/8 фіналу Кубка України після матчу з Шахтарем (2:1). Але тріумфальний настрій швидко згас: гірники взяли реванш (1:3), а ЛНЗ завдав болісної поразки 1:0 одразу після яскравого розгрому Зрінські у Лізі конференцій (6:0).

У поточному чемпіонаті Динамо має 5 перемог, 5 нічиїх і 2 поразки та займає четверту позицію в таблиці.

Форма Колоса

Колос стартував упевнено й певний час виглядав претендентом на єврокубки. Але після семи матчів без поразок команда провалила п’яти поєдинковий відрізок, тричі поступившись суперникам.

Перед зустріччю з Динамо ковалівці нарешті повернулися до перемог, здійснивши камбек у грі проти Кудрівки (3:1). Це дозволило легше пройти міжнародну паузу та якісно підготуватися до матчу з чинним чемпіоном України. Наразі Колос посідає шосте місце й відстає від Динамо всього на одне очко, що лише додає інтриги.

Підготовка та кадрова ситуація

Під час паузи на збірні команди провели товариські матчі. Динамо мінімально переграло Епіцентр (2:1), пропустивши гол від Владислава Супряги, а Колос зіграв унічию з Зорею (1:1).

У складі киян шанс проявити себе отримав новачок Василь Буртник, а після травми повернувся Володимир Бражко. Проте команда залишилася без Андрія Ярмоленка, який травмувався в матчі з ЛНЗ, а також збірників – Шапаренка, Волошина, Караваєва та Михавка. У Колоса також були кадрові втрати через виклики до збірних: Пахолюк та Гусол виступали за молодіжну команду України, Краснічі та Гагнідзе – за національні збірні Косово та Грузії відповідно.

Цікаві факти

Минулого сезону Динамо жодного разу не змогло обіграти Колос – обидві зустрічі завершилися з рахунком 1:1. Єдина в історії перемога ковалівців над киянами датована 2020 роком (2:0).

У складі Колоса зараз грають два ексдинамівці – Микита Бурда та Андрій Цуріков. Також команда з Ковалівки має більше легіонерів: вісім проти шести у Динамо.

Попри те, що Динамо забиває в середньому вдвічі більше (2,33 проти 1,17), пропускають кияни теж частіше (1,33 проти 0,92). А середня результативність команди Шовковського – 1,7 очка за гру, що лише трохи вище за найгірший показник клубу в сезоні Луческу (1,6).

Прогноз

