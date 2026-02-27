Тренер Колоса зняв питання про камбек Степаненка в УПЛ
Легенда Шахтаря рік провів в Еюпспорі
близько 13 годин тому
Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментуав потенційний перехід досвідченого центрхава Тараса Степаненка. Його слова наводить «УФ».
Тарас вже взяв квиток до Варшави, - сказав Костишин.
Після цього сторони ухвалять рішення про можливості подальшої співпраці.
Очікується, що 36-річний опорний півзахисник проведе в Ковалівці як мінімум друге коло поточного сезону.