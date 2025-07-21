Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен оцінив літню передсезонку, яка завершилась спарингом проти загребського Динамо (5:1). Його слова наводить пресслужба клубу.

Багато різних причин, чому цей матч був корисним для нас. Насамперед, літні збори підходять до завершення. Протягом цього часу ми мали змогу зіграти з сильними суперниками. Динамо Загреб - це топова команда рівня Ліги чемпіонів, яка дійсно може багато чому навчити - як гравців, так і нас, тренерський штаб. Але, вважаю, в цілому рахунок не по грі.

Після цієї гри ми повертаємось додому. Команда буде відновлюватися не лише після сьогоднішнього поєдинку, а й після всіх літніх зборів загалом. Уже гравці вже отримали відео з цього спарингу - будемо аналізувати гру.

У Кривому Розі детально обговоримо як сам матч, так і збори в цілому, розберемо позитивні й негативні моменти. До речі, позитивного було справді багато, адже ми створювали моменти, грали комбінаційно, розповів ван Леувен.