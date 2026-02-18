Фарина продовжить кар’єру в Кудрівці
Захисник Шахтаря приєднається до команди з Чернігівщини на правах оренди
близько 14 годин тому
Мар'ян Фарина / фото - Шахтар
Захисник Шахтаря Мар’ян Фарина продовжить кар’єру в Кудрівці. Сьогодні 22-річний футболіст приєднається до нового клубу, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
За даними джерела, Кудрівка орендувала Фарину до кінця поточного сезону. Футболіст є вихованцем Шахтаря і дебютував за першу команду у 2022 році. У поточному сезоні він провів два матчі за “гірників”, а в кампанії 2023/24 виступав на правах оренди за Металіст 1925.
Раніше Кудрівка також орендувала іншого гравця Шахтаря — Антона Глущенка.
