Тренер Ліверпуля оцінив яскравий дебют 16-річного героя матчу з Ньюкаслом
Запам'ятайте це прізвище
близько 2 годин тому
Ріо Нгумоа / Фото - IMAGO
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот оцінив дебют 16-річного вінгера Ріо Нгумоа в заключному матчі туру АПЛ проти Ньюкасла (3:2). Його слова наводить Sky Sports.
Дебютант мерсисайдців забив переможний гол на Сент-Джеймс Парк, який приніс 3 очки чинному чемпіону Англії.
Чудовий гол для 16-річного хлопця. Для свого віку Ріо відмінно завершив епізод. У роздягальні хтось сказав, що він міг би спочатку обробити м'яч, але він настільки впевнений у собі. Для свого віку він відмінно завершує атаки, - сказав Слот.
