Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов підбив підсумки матчу 26 туру УПЛ проти Карпат (0:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Якщо взяти загалом гру - вважаю, що вона сподобалася вболівальникам. Багато тактичної було гри, але і моменти були. Стосовно результату матчу - щоб перемагати, треба забивати голи.

Ми не реалізували пенальті, ще кілька моментів - їх треба реалізовувати. У Карпат, наскільки я пам’ятаю, не було стовідсоткових гольових моментів.

Стосовно гри в обороні - ми досить якісно зіграли. Ми розуміли, як гратимуть Карпати, що нам потрібно. Ми знали, що у нас будуть моменти, але їх треба реалізовувати, - сказав Пономарьов.