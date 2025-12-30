Тренер Малиновського пояснив невдалу гру Дженоа проти Роми
Римляни повністю переграли суперника
близько 2 годин тому
Лео Естігор та Руслан Малиновський / Фото - Дженоа
Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі побив підсумки заключного матчу 17 туру Серії А проти Роми (1:3). Його слова наводить TuttomercatoWEB.
Мені не сподобалося ставлення, а це означає, що і я зробив щось не так. Сьогодні ми були менш агресивними, і мені це шкода визнавати. Як ми приймаємо компліменти, коли перемагаємо, так само, коли граємо гірше, я беру відповідальність на себе. У матчі з Пізою хочу подарувати великий результат 30 тисячам на «Марассі». Потрібно ставати кращими, - розповів Де Россі.
