Де Россі залишив послання фанатам Роми після перемоги над Дженоа
На полі була лише одна команда
28 хвилин тому
Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі поділився емоціями після повернення на «Стадіо Олімкіко» на заключний матч 17 туру Серії А проти Роми (1:3). Його слова наводить TuttomercatoWEB.
Я знову відчув старі емоції. Хотів би піти до фанатів з іншим настроєм, менш злим. Востаннє мені не вдалося як слід із ними попрощатися, тож я мав спуститися туди.
Curva Sud була повна майже сто років. Спорожніла лише одного разу на знак протесту проти мого звільнення. Я був їм винен це прощання. Вони завжди мене любили й назавжди залишаться в моєму серці. Шкодую, що пішов туди з похмурим обличчям, але вони мене знають. Я дуже засмучений результатом і не міг піти туди й стрибати від радості.
Я не забираю з собою нічого, окрім прощання з любов’ю всього життя. Я на 100% у цій роботі й уже думаю про наступний матч, - розповів Де Россі.
