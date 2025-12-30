Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі поділився емоціями після повернення на «Стадіо Олімкіко» на заключний матч 17 туру Серії А проти Роми (1:3). Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Я знову відчув старі емоції. Хотів би піти до фанатів з іншим настроєм, менш злим. Востаннє мені не вдалося як слід із ними попрощатися, тож я мав спуститися туди.

Curva Sud була повна майже сто років. Спорожніла лише одного разу на знак протесту проти мого звільнення. Я був їм винен це прощання. Вони завжди мене любили й назавжди залишаться в моєму серці. Шкодую, що пішов туди з похмурим обличчям, але вони мене знають. Я дуже засмучений результатом і не міг піти туди й стрибати від радості.

Я не забираю з собою нічого, окрім прощання з любов’ю всього життя. Я на 100% у цій роботі й уже думаю про наступний матч, - розповів Де Россі.