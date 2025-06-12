Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса перед стартом на Євро-2025 (U-21) розповів про свою роль в УАФ, окрім посади наставника «синьо-жовтих».

Я допомагаю з усією вертикаллю. Коли я прийшов до збірної разом із Сергієм Ребровим, ми обговорювали наші цілі. Наша ідея — покращити процеси всередині молодіжних збірних, особливо в спортивній частині.

Ми створили проєкт, який охоплює розвиток збірних з U-15 і вище. Спочатку працювали лише з U-17 та U-16, але тепер підключили і U-15. Ми працюємо над двома основними напрямками – скаутинг та ігровий розвиток.

Ми створюємо спеціальну платформу, яка дозволяє відстежувати гравців, збирати детальну інформацію, бачити, як вони грають, виявляти українські таланти за кордоном і робити цю інформацію доступною.

Моя місія — розвивати гравців. Ми залучаємо молодих фахівців, як от тренера збірної U-17 Олександра Ситника. Він активно бере участь у тренувальних сесіях.

Ми працюємо над створенням живої системи взаємозв’язків, щоб тренер і гравець розуміли одне одного, а не просто слідували книжці чи схемі. Дякувати Богу, зараз в нас є технічний директор, який допоможе нам реалізувати наші ідеї, – заявив Мельгоса в інтерв’ю ua.tribuna.com.