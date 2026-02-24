Тренер Миколенка розповів, чому зробив ставку на дублера в матчі з МЮ
Віталій спостерігав за грою з лави запасних
близько 1 години тому
Головний тренер Евертона Девід Моєс підбив підсумки заключного матчу 27 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (0:1). Його слова наводить Sky Sports.
Я думаю, що деякі з найкращих команд, якщо подивитися на Манчестер Сіті протягом останніх сезонів, не цуралися робити це, коли було потрібно.
Джарред цілком комфортно почувається як на позиції лівого захисника, так і центрального. Він швидкий, високий, дає нам потрібні габарити, про які ми трохи хвилювалися, оскільки у цей вечір був відсутній О’Браєн.
Він справді дуже талановитий гравець, але ми намагаємося контролювати його ігровий час після повернення після травми підколінного сухожилля, а Кін і Тарковскі цього сезону показують себе дуже добре.
Сподіваюся, вони й надалі виступатимуть так само успішно, як і досі, - сказав Моєс.
Евертон залишився з 37 балами на дев'ятому місці в турнірній таблиці АПЛ.