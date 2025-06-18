Головний тренер молодіжної збірної Нідерландів Міхаел Райцигер прокоментував перемогу в матчі третього туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти України (2:0). Слова легенди голландського футболу передає пресслужба УЄФА.

Ми прагнули саме такої гри. Команда, яка атакує і захищається разом, з великою енергією, робить додаткові зусилля і забиває голи.

Це саме ті матчі, які я люблю. Тут потрібно грати на все або нічого – треба вигравати, треба трохи ризикувати. І хлопці це зробили – сьогодні вони виступили дуже добре.

Я задоволений тим, як працював трикутник. Він був надійним. Раян Фламінго прибрав усе, що летіло в бік захисту. Ми знали, що він може це зробити. Але і з м’ячем у нього були хороші дії – він потрапляв у перспективні ситуації. Він провів дуже добру гру.