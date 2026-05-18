Асистент головного тренера Олександрії Максим Білий підбив підсумки матчу 29 туру УПЛ проти Руха (3:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Головне, що хлопці скинули цей тягар. Ви не уявляєте, наскільки це важко. Бути в такій ситуації, перебуваючи під тиском. Шкода наших вболівальників, які за нами їздять по Україні, віддаються. Ця перемога для них.

По грі відчувалось, де ми просіли. Де нам ще треба працювати. Постараємось порадувати вболівальників в останній грі з Кривбасом, - сказав Білий.