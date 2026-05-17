Сергій Разумовський

У 29-му турі української Прем'єр-ліги Олександрія впевнено здобула виїзну перемогу над Рухом. Матч пройшов у складних для господарів умовах, адже львівський клуб вийшов на поле надзвичайно молодим складом, зробивши ставку на власну академію та юних виконавців.

У стартовому складі Руху вийшли одразу кілька зовсім молодих футболістів. Зокрема, місце у воротах зайняв 18-річний голкіпер Єгор Клименко, у центрі поля зіграв 16-річний хавбек Денис Гордєєв, а в нападі з’явився 15-річний форвард Ілля Бодак. У другому таймі на заміну виходили 17-річні Максим Угрік та Олександр Гоч, а також 16-річний Костянтин Кислянка.

Олександрія скористалася кадровою та ігровою перевагою й уже до початку другого тайму вела з різницею у три м’ячі завдяки голам Цари та Кастільйо й автоголу Копини. Команда діяла зібрано, ефективно реалізовувала моменти та не дозволила супернику нав’язати повноцінну боротьбу за результат. Руху вдалося лише трохи підсолодити підсумок зустрічі: гол престижу з пенальті забив Таллес. Зазначимо, що на 18-й хвилині травми зазнав 20-річний хавбек «містян» Назар Прокопенко.

Ця перемога дозволила Олександрії набрати 16 очок і відірватися від Полтави на чотири бали. Таким чином команда вже гарантувала собі, що не завершить сезон на останньому місці в таблиці.

Натомість Рух із 21 пунктом втратив усі шанси обійти Кудрівку, яка має 25 очок, і піднятися на 13-ту позицію. Це могло б дати львів’янам потенційно простішого суперника в перехідних матчах, однак тепер такий сценарій уже недосяжний, якщо клуб вирішить брати участь у цих поєдинках.

УПЛ, 29-й тур

Рух – Олександрія 1:3

Голи: Таллес, 72 (пен.) – Цара, 7, Копина, 45+2 (автогол), Кастільйо, 46

Рух: Клименко, Кітела, Роман, Копина, Підгурський, Притула, Руніч (Алмазбеков 46), Діалло (Гоч 79), Таллес, Гордєєв (Райляну 46), Бодак (Угрік 46, Кислянка 86)

Олександрія: Макаренко, Огарков, Беїратче, Власюк, Прокопенко (Шулянський 18), Ващенко, Булеца (Боль 84), Мишньов (Туаті 72), Яде, Цара, Кастільо (Хмельовський 72)

Попередження: Діалло – Огарков, Беїратче, Кастільйо