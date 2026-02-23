Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко висловився щодо скасування домашнього матчу 17-го туру УПЛ проти Оболоні, який у підсумку так і не відбувся. Наставник не приховував розчарування, підкресливши, що команда сприйняла цю новину болісно. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Стосовно непроведеного матчу. Як я можу прокоментувати? Ми максимально засмучені. Ми були готові грати в будь-яких умовах – на снігу, на піску, де завгодно, але грати цей матч з Оболонню. Він для нас дуже важливий, щоб взяти 3 очки та виправляти наше становище.

Але хочеться подякувати нашим вболівальникам за те, що вони тут, попри усі негаразди. Вони з нами, вони нас підтримують. Вони допомагали підготувати поле до цього матчу. Навіть в таку погоду, в такий холод вони з нами. Прийшли навіть подивитися наше тренування. Ми усі разом, йдемо далі.