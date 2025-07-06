Сергій Стаднюк

Асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко назвав причину, з якої вийшов на заміну в контрольному матчі проти австрійського Горна (3:1). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

- Сергій Сергійович, я вас вітаю. Ви знаєте, по новинним паблікам понеслося, що Сергій Кравченко поновив кар'єру і дебютував За «Полісся».

- Це мені дуже подобається.

- Багато дзвінків й повідомлень, очевидно, буде, я так думаю

- Якщо не жартувати, то не могли всі наші гравці грати по дев'яносто хвилин, тому дали відпочити, а я завжди готовий.

- Те, що ви опинилися в запасі, ви очікували, що ви вийдете на поле? Чи ви вже по ходу вирішили самі себе випустити?

- Ні, Руслан Петрович вирішив. Але в запасі, тому що ще себе не проявив в «Поліссі». Тому я новий гравець, новий тренер, не гравець. Тому треба заслужити це місце в складі.

- Коли ви востаннє грали власне в спарингу? Скажімо так, пригадайте.

- Нещодавно, пів року тому за «Олександрію» грав теж. Там не вистачало людей, і я завжди готовий. Для мене це за щастя пограти.

Я завжди готовий. Для мене це за щастя пограти. Сергій Кравченко

- Зізнайтесь чесно, керувати командою з середини легше?

- Круто. Це, я думаю, допомагає і хлопцям, і коли ми цю гру розуміємо, тренери, і коли ми ще й на полі, це я сподіваюсь, що хлопцям допомагає і підказуєш. Тому все чудово.

- Чи чули підказки Ротаня? Чи до вас він не звертався?

- Ні, напевно, не звертався. Але на теорії все буде. Якщо були помилки, то все покажемо.

- Як оцінюєте свою гру? Є претензії?

- Не мені оцінювати, а оцінювати головному тренеру.

- А тепер серйозно давайте. Наскільки корисним сьогоднішній спаринг був? Я дивлюся, що ви кілька позицій так експериментували, шукали найкращі позиції для певних гравців.

- Вже три тижні до першої офіційної гри. Тому дуже важливо, щоб хлопці вже грали по дев'яносто хвилин. Тому ми зараз вже будемо робити вдень по дві гри, щоб всі отримували ігрову практику. Тому це дуже корисний спаринг і непогана команда, хоч вони і не вища ліга, але австрійці дуже організовані й дуже корисний спаринг, хлопці дійсно молодці. Так, трошки жаркувато. Останній день першого збору. Головне, щоб не було чемоданного настрою. Його не було. Хлопці віддавалися і це радує, рухаємося вперед.

- Найбільше позицій змінив Корнійчук. Ви так свідомо його перекидали з флангу на фланг?

- Ні, ми планували, щоб Хадрой грав два тайми, але турбувала його задня поверхня стегна, і тому треба було Корнійчука. І Матіч грав не на своїй позиції. Ми трошки інше планували. Матіч з Бескоровайним по тайму, Корнійчук на своїй позиції, Хадрой на своїй. Гіо теж там не готовий, повинен був зіграти, там шістдесят хвилин, але трошки пішло. Хадрой задня, Гіо теж тяжко було. Ще він не втягнувся, тому так. Корнійчук молодець, зіграв і вінгера, і зліва, і справа - це корисно для гравця, дуже корисно. Кожен гравець повинен розуміти, що ми вимагаємо від кожної позиції. Тоді буде краще для всіх.

- Вперше за дуже довгий час зіграв Назаренко, але зіграв на іншому фланзі. Ви його так бачите?

- Гонсалвешу трошки зручніше ліворуч, а Назаренко грав і в Дніпрі, і як я колись грав, він грав і справа, і зліва, тому, я думаю, для нього це не проблема. І я вважаю, що вінгер повинен грати і зліва, і справа.

Нагадаємо, у другому спарингу словацький ДАК 1904 розгромив Полісся (3:0).