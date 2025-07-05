Сергій Стаднюк

У черговому контрольному матчі на літньому передсезонному зборі Полісся розгромно програло ДАК 1904 (0:3).

Після впевненої перемоги в Австрії над місцевим клубом Горн (3:1) житомиряни стільки ж м’ячів пропустили від команди, що мала грати в кваліфікації Ліги конференцій, але була дискваліфікована. Уже на 15-й хвилині Ніархос відкрив рахунок після швидкої атаки. Під кінець першого тайму Блашко подвоїв перевагу суперника.

У другому таймі житомиряни намагалися нав'язати боротьбу, проте Дунайска Стреда діяла організовано в захисті та результативно. Під кінець же гри Труса довів рахунок до розгромного.

Захисник ДАК Тарас Качараба, на рахунку якого три матчі за збірну України, почав зустріч із лавки запасних. Центрбек вийшов на заміну в другому таймі.

Контрольний матч

Полісся – ДАК 1904 0:3

Голи: Ніархос, 15, Блашко, 39, Труса, 76

Раніше колишній клуб Артема Мілевського впевнено переграв київське Динамо (2:0).