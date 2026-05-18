Тренер Руха пояснив вибір гравців на програний матч з Олександрією
Жовто-чорні в стиках потраплять на третю команду Першої ліги
близько 2 годин тому
Іван Федик / Фото: Рух Львів
Головний тренер Руха Іван Федик підбив підсумки матчу 29 туру УПЛ проти Олександрії (0:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.
Матч був радше про розвиток, ніж про результат. Для молодих гравців це важливий крок у майбутнє, і є надія, що вони зможуть вийти на високий рівень. Вони отримали шанс і побачили, скільки ще потрібно працювати. Навіть ігри проти юнацьких збірних Італії різних вікових категорій - це зовсім інший рівень, - сказав Федик
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05