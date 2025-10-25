Тренер Самсунспора поділився секретом перемоги над Динамо
Чемпіон України не зміг чинити спротив
близько 1 години тому
Фото - ФК Динамо Київ
Головний тренер Самсунспора Томас Райс підбив підсумки матчу 2 туру Ліги конференцій проти Динамо (3:0). Його слова наводить Haber.
Хоча в німецькій мові є два слова, турецькою я хочу висловити це трьома: «Чудова командна гра». Ми чудово виступили як команда з перших хвилин. Нам вдалося зіграти агресивно.
Самсунспор відмінно грав в обороні. Ми дали супернику лише один шанс забити гол, яким він не скористався. Ми контролювали хід гри до кінця матчу і отримали важливу перемогу, добре виступивши, як справжня команда. Я пишаюся цими гравцями, - розповів Райс.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: яке місце займає Україна після поразок Динамо та Шахтаря.
Поділитись
Матеріали по темі
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: яке місце займає Україна після поразок Динамо та Шахтаря
близько 17 годин тому