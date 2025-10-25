Головний тренер Самсунспора Томас Райс підбив підсумки матчу 2 туру Ліги конференцій проти Динамо (3:0). Його слова наводить Haber.

Хоча в німецькій мові є два слова, турецькою я хочу висловити це трьома: «Чудова командна гра». Ми чудово виступили як команда з перших хвилин. Нам вдалося зіграти агресивно.

Самсунспор відмінно грав в обороні. Ми дали супернику лише один шанс забити гол, яким він не скористався. Ми контролювали хід гри до кінця матчу і отримали важливу перемогу, добре виступивши, як справжня команда. Я пишаюся цими гравцями, - розповів Райс.