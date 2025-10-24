Кравець - про фіаско Динамо в ЛК: «Боляче, але нічого не зміниться»
Кияни поступилися Самсунспору
близько 1 години тому
Артем Кравець / Фото - ФК Динамо Київ
Ексгравець та селекціонер Динамо Артем Кравець підбив підсумки матчу 2 туру Ліги конференцій проти Самсунспора (0:3).
Важко і боляче на це дивитися, але треба це приймати - фраза, в яку не хочеться вірити...
Дійсно боляче... Але завтра на стадіоні «Динамо» нічого не зміниться. Просто буде дуже гучно біля кабінету президента», - написав Кравець в Instagram.
Після цієї поразки Динамо посідає 34-е місце у турнірній таблиці Ліги конференцій із 36 команд, не набравши жодного очка. У наступному турі біло-сині зустрінуться зі Зрінскі в Любліні, матч відбудеться 6 листопада.
Лідер проти чемпіона, львівське дербі та матч команд-відкриттів у Житомирі.
Поділитись