Ексгравець та селекціонер Динамо Артем Кравець підбив підсумки матчу 2 туру Ліги конференцій проти Самсунспора (0:3).

Важко і боляче на це дивитися, але треба це приймати - фраза, в яку не хочеться вірити...

Дійсно боляче... Але завтра на стадіоні «Динамо» нічого не зміниться. Просто буде дуже гучно біля кабінету президента», - написав Кравець в Instagram.