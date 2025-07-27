Асистент головного тренера СК Полтава Володимира Сисенка – Ігор Тимченко – в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів про критику на адресу клубу.

«Неприємно було бачити заголовки про те, що нас почали знімати з УПЛ, як тільки ми обіграли в останньому турі Металіст. Всі в один голос, по команді, почали просувати меседж, що команду буде знято, наплювавши на роботу, яку зробила команда протягом сезону. Всі наші проблеми були від того, що деякі суб'єкти нашого футболу не хотіли нас бачити в УПЛ.

Були зацікавлені люди і клуби, які торпедували наш недопуск. Добре, що все вже позаду і ми готуємось».