Головний тренер СК Полтава Павло Матвійченко підбив підсумки стартового матчу 26 туру УПЛ проти Кривбаса (3:3). Його слова наводить УПЛ ТБ.

По-перше, хочу сказати слова подяки нашим гравцям. Так, не дуже добре ми увійшли в гру, але проявили характер, здобули приємний для нас результат.

І тривога. Розуміємо, що вона для обох команд, але десь ми недопрацювали в тому плані, що дозволили команді суперника діяти більш агресивно на нашій половині поля.

За рахунок того, що з іншого боку був якісний тиск на наших гравців. Рахунок був 3:2, але психологічно це не дуже добре вплинуло на нас. Гра була більш-менш рівною, а останні хвилини були дуже емоційними. Я дуже вдячний нашим футболістам, що вони витримали.

У нас, на жаль, випадають гравці, пропускають матчі через жовті картки. Маленька обойма футболістів. Ми розуміємо, що перебуваємо в такому становищі, що кожен гравець віддається повністю. Рахунок був 0:2, але команда має характер. Завдяки бійцівським якостям ми можемо це робити, але, на жаль, не вистачає складу, який може вийти та підсилити.

Хлопці впоралися, терпіли, але, на жаль, рахунок не зовсім для нас добрий. Він по грі, але нам потрібна перемога. Останні 4 гри були б більш цікавими, - сказав Матвійченко.