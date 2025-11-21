Асистент головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко підбив підсумки стартового матчу 13 туру УПЛ проти ЛНЗ (0:2). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Ми знали, що ЛНЗ дуже хороша команда. Обіграли Шахтар 4:1, обіграли Динамо 1:0. Всі ігри виграли на виїзді. В них дуже гарний склад, футболісти високого рівня.

На жаль, ми практично нічого не створили біль воріт ЛНЗ. Хочу подякувати гравцям, вони старалися, намагалися щось запропонувати. Але рівень гравців ЛНЗ вищий ніж рівень наших футболістів. І при голах це сказалося, - розповів Тимченко.